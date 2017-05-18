ПАО «Укрнафта» направила в Государственную фискальную службу (ГФС) обновленный план досудебной санации, предусматривающий погашение налогового долга исключительно за счет поступлений от операционной деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно обновленному плану, налоговый долг предлагается рассрочить с уплатой в течение 3 лет. В частности, половину долга предлагается выплатить до конца 2018 г, остальную часть - в течение следующих двух лет.

«При этом компания инициирует рассмотрение вопроса о списании налогового долга в части штрафных санкций и пени, учитывая длительное существование проблемы задолженности перед «Укрнафтой» со стороны государственных компаний НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз», за 2 млрд куб.м. природного газа 2006 г. добычи. Необходимым условием проведения финансового оздоровления является также продление Госгеонедр всех действующих лицензий «Укрнафты», - говорится в сообщении компании.

В «Укрнафте» также отметили важность согласования плана ГФС, поскольку к этому ведомству относится более половины кредиторской задолженности компании.

Отметим, что 18 мая состоится собрание акционеров компании. На его повестку дня вопрос санации компании вынесен не был.

Как сообщал OilNews, по итогам 2016 г. чистый убыток ПАО «Укрнафта» составил 8,739 млрд грн, что на 60% или на 3,298 млрд грн больше по сравнению с 2015 г. Чистый доход предприятия в прошлом году сократился на 21,5%, до 22,5 млрд грн, а убыток от операционной деятельности вырос на 11,1 млрд грн, до 14,7 млрд грн.

Напомним, общее собрание акционеров ПАО «Укрнафта» состоится 18 мая 2017 г. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета компании 3 апреля.

По состоянию на 1 июля 2016 г. задолженность ПАО перед государственным бюджетом увеличилась до 15,3 млрд грн (с учетом пени и штрафных санкций).

Справка OilNews

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», а компаниям, входящим в сферу влияния группы «Приват», около 42%. ПАО производит сжиженный газ на Качановском, Гнединцевском и Долинском газоперерабатывающих заводах.