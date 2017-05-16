НАК "Нафтогаз Украины" своевременно погасил заем в рамках второго раунда использования средств по возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на $300 млн.

В пресс-службе НАК напоминают, что средства ЕБРР были использованы в июле-сентябре 2016 года. При этом кредитная линия продолжает действовать до 2018 года и "Нафтогаз" планирует воспользоваться ее средствами для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Кредитная линия ЕБРР не только дает нам возможность получать дешевый ресурс для закупки газа перед отопительным сезоном, но и играет важную роль в продвижении реформ в энергетическом секторе. ЕБРР проводит постоянный мониторинг внедрения новых стандартов отчетности, прозрачности, экологической и социальной ответственности на предприятиях государственной формы собственности, в том числе, и в "Нафтогазе", - отметил глава НАК Андрей Коболев.

В целом в рамках второго раунда использования средств кредита ЕБРР в Украину поступило 1,8 млрд куб. м газа. При этом "Нафтогаз" частично финансировал договоры, заключенные по результатам процедур закупки за кредитные средства ЕБРР, за свой счет.

Средневзвешенная стоимость закупки газа в Европе за кредитные средства в пункте поставки составляла $185за тыс. куб. м. Поставщиками "Нафтогаза" за счет кредита были компании Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S.p.A., RWE Supply & Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE, которые были определены по результатам конкурсной процедуры закупок.

Как сообщалось, в рамках первого раунда использования средств кредитной линии ЕБРР "Нафтогаз" закупил 1,7 млрд куб. м газа в отопительный сезон 2015-2016 гг.

Кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Заем ЕБРР является возобновляемым кредитом на три года. В течение этого срока "Нафтогаз" может погашать и снова занимать средства в пределах этой суммы, чтобы профинансировать авансовые закупки газа.

Одним из условий предоставления кредита ЕБРР была реализация правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в "Нафтогазе".

