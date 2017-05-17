Китайская компания Skyrizon и украинский "Мотор Сич" планируют построить завод в г.Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям, сообщил первый вице-премьер Степан Кубив.

"А еще компания планирует инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сич", - написал он на своей странице в Facebook по итогам визита в Китай.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

По данным компании, в 2016 году ПАО "Мотор Сич" уменьшило консолидированную чистую прибыль по МСФО в сравнении с 2015 годом на 41% - до 1 млрд 964,44 млн грн, чистый доход сократился на 23,7% - до 10 млрд 546,21 млн грн.

В январе-марте 2017 года консолидированная чистая прибыль ПАО "Мотор Сич" по МСФО составила 1 млрд 456,8 млн грн, что в 4,8 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года (304,67 млн грн), чистый доход вырос на 63,4% - до 3 млрд 430,58 млн грн.

Ранее сообщалось о подписании "Мотор Сич" и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd соглашения на выставке Airshow China 2016 о возможности лицензионного производства совместным предприятием некоторых двигателей из линейки "Мотор Сич". Речь шла, в частности, о вертолетных двигателях Д-136, МС-500В и ТВ3-117ВМА-СБМ1В; двигателях для самолетов общего назначения АИ-450С; турбореактивные двухконтурные двигатели (ТРДД) Д436-148ФМ и Д-18Т; турбовинтовентиляторный (ТВВД) Д-27.