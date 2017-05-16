Держатели списанных еврооблигаций Приватбанка намерены 5 июня провести собрание для замены трастовой компании.

Об этом говорится в сообщении эмитента ценных бумаг UK SPV Credit Finance plc (Великобритания) на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Созывается собрание держателей еврооблигаций на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года.

Держатели планируют утвердить вопрос о смене трастовой компании (трасти): вместо компании Deutsche Trustee Company Limited планируют избрать Madison Pacific Trust Limited.

Также держатели утвердят размер вознаграждения для компании - 12,5 тыс. долларов в месяц + 20% от суммы поступления в адрес держателей более 100 млн долларов.

Madison Pacific Trust Ltd предоставляет финансовые услуги.

Компания предлагает услуги доверительного управляющего, корпоративного секретаря, управления активами и инвестиций.

В декабре 2016 года Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).

Держатели еврооблигаций Приватбанка позже сообщили, что планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.

Затем стало известно, что держатели еврооблигаций Приватбанка требуют от украинских властей возместить им инвестиции в ценные бумаги банка.

Доверитель по еврооблигациям Приватбанка компания Deutsche Trustee Company Limited также заявила, что готова расследовать принудительную конвертацию ценных бумаг в капитал финансового учреждения.

Как сообщали Українські Новини, 2016 год Приватбанк закончил с убытком 164,5 млрд гривен, а 1-й квартал с прибылью 1,1 млрд гривен.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 1-е место (237,3 млрд гривен) среди действующих банков.