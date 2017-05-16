За 4 месяца Приватбанк получил прибыль 5 млрд гривен

В январе-апреле Приватбанк получил прибыль 5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

По словам заместителя председателя правления Приватбанка Галины Пахачук, рост прибыльности банка является результатом работы в новых условиях.

"Вместе с доходами от классических операций, среди которых кредиты физическим лицам, кассовое обслуживание, интернет-банкинг и прочее, весомой составляющей прибыли является переоценка облигаций внутреннего государственного займа с индексированной стоимостью, которыми сформирован уставный капитал банка", - отметила Галина Пахачук.

По данным заместителя председателя правления банка, сегодня можно констатировать, что за первые 4 месяца года банку удалось достаточно удачно управлять валютными рисками, а также затратной частью бюджета.

До конца года финансовый результат банка будет зависеть главным образом от процесса доформирования резервов по активным операциям и переоценки активов, принятых прежним руководством в собственность банка в качестве погашения проблемных кредитов.

Как сообщали Українські Новини, 2016 год Приватбанк закончил с убытком 164,5 млрд гривен, а 1-й квартал с прибылью 1,1 млрд гривен.

18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 1-е место (237,3 млрд гривен) среди действующих банков.