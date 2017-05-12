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Журналисты программы "Схемы" провели расследование, посвященное выводу средств в преддверии национализации "Приватбанка"
18:12 12.05.2017 |
В сюжете говорится, что накануне национализации банк оформил 110 млрд грн кредитов более чем 30 фирмам, большинство из которых имеют признаки фиктивности. Среди них есть и юрлица, управляющие АЗС, некоторые из них зарегистрированные по адресам АЗС «Укрнафты».
Проанализировав список фирм-должников, журналисты обнаружили, что эти юрлица не ведут реальной хозяйственной деятельности, имеют в уставном капитале в среднем не более 1000 грн, а их учредители и директора - это люди, не имеющие отношения к бизнесу.
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