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Международные авиалинии Украины вводят новый тариф low-cost
13:21 12.05.2017 |
Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) презентовала новый тариф low-cost, которым значительно снизились цены на авиабилеты на внутренние и международные рейсы
Минимальная цена на внутренние рейсы в одну сторону (при покупке за 10 месяцев) составляет от 249 грн, на международные длительностью до двух часов - от 587 грн, международные до трех час - от 822 грн, международные более трех час - от 1087 грн. По словам президента МАУ Юрия Мирошникова, по таким ценам будет продаваться 7-10% мест на рейсах МАУ.
При покупке билета за полгода до рейса цена на внутренние рейсы в одну сторону составляет от 769 грн, на международные длительностью до двух часов - от 1299 грн, международные до трех час - от 1564 грн, международные более трех час - от 1830 грн.
Лоукост-билеты доступны к покупке уже сейчас.
По словам Мирошникова, введение лоукост цен - это не разовая акция, а постоянное предложение, как для граждан Украины, так и для граждан других стран.
Мирошников добавил, что цены не включают перевозку багажа, питания, выбор места в салоне и других услуг. За них нужно будет доплатить. "Это концепция при которой пассажир выбирает тот набор услуг, которым он хочет воспользоваться и платит только за то что ему нужно. Это единственно правильный путь для удешевления билетов", - сказал Мирошников.
По подсчетам МАУ, разница между лоукост-ценой на международном рейсе и базовой (концепции смарт) - порядка $100 при заказе за 8 месяцев.
Мирошников подчеркнул, что несмотря на введение лоукост-тарифов, МАУ остается сетевой авиакомпанией и будет и дальше развиваться как гибридная авиакомпания, которая использует элементы лоукост и традиционной авиакомпаний.
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