Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" ожидает, что Стокгольмский арбитраж в мае примет решение в рамках тяжбы компании с российским "Газпромом", сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Мы ожидаем решения арбитражного трибунала по контракту на поставку газа в мае. Задержка очевидно связана с тем, что трибуналу потребовалось больше времени для принятия решения", - написал он в Facebook.

Ю.Витренко добавил, что остальные детали разглашать, к сожалению, не может.

Как сообщалось, ранее "Нафтогаз Украины" ожидал, что решение Арбитражного суда Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в рамках тяжбы с "Газпромом" будет принято в апреле.

В свою очередь, "Газпром" в своем отчете указывал, что решение ожидается 30 июня.

"Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле "бери или плати". Со своей стороны "Нафтогаз Украины" обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

