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"Тернопольский радиозавод "Орион" в 2016г сократил чистую прибыль почти на 70%
07:21 16.05.2017 |
ПАО "Тернопольский радиозавод "Орион" по итогам 2016 года уменьшило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68,8% по сравнению с 2015 годом - до 0,71 млн грн.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход по итогам года сократился на 23,02% - до 56,31 млн грн.
"Тернопольский радиозавод "Орион" специализируется на производстве и ремонте средств радиосвязи УКВ-диапазона.
Основан в 1982 году, входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
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