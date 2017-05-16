ОАО "Меридиан им. Королева" (Киев) в 2016 году увеличило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 82,48% по сравнению с 2015 годом - до 4,72 млн грн.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход по итогам года возрос на 47,22% - до 126,67 млн грн.

"Меридиан им. Королева" - многопрофильное предприятие, специализирующееся на разработке и серийном производстве электронных приборов разного назначения, включая радиоизмерительные приборы - частотомеры, анализаторы спектра, генераторы. Компания также осуществляет гальванопокрытие, утилизацию и регенерацию драгоценных металлов и редкоземельных элементов, изготовляет, поставляет механические узлы и детали в страны Западной Европы.

Предприятие имеет лицензию ГКАУ на разработку, производство и испытание составных частей наземной космической инфраструктуры, а также лицензию Минпромполитики на разработку, изготовление, реализацию, ремонт и модернизацию военной техники.

Решением правительства, с июля 2012 года госпакет акций ОАО "Меридиан им. Королева" в размере 50%+1 акция передан в управление госконцерна "Укроборонпром".