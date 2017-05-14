ЧАО "Рено Украина", 100%-ная "дочка" французской Renault, завершила 2016 год с чистой прибылью в размере 107,32 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Согласно годовому финансовому отчету компании, обнародованному в системе раскрытия НКЦБФР, ее чистый доход от реализации вырос на 77,2% - до 2 млрд 932,5 млн грн.

Валовая прибыль компании за год выросла на 44% - до 371,4 млн грн, операционная - в 2,3 раза, до 128,9 млн грн.

Как сообщалось, бренд Renault в 2016 году стал лидером рынка легковых и коммерческих автомобилей с долей 10,9% и ростом продаж на 55,3% до 8,036 тыс. ед. При этом в коммерческом сегменте бренд лидировал с долей рынка 23%, а в легковом вышел на второе место после Toyota с приростом продаж на 51%, до 6,239 тыс.ед.

ЧАО "Рено Украина" зарегистрирована в 2005 году, ее дилерская сеть насчитывает 30 дилеров.

В 2015 году ее чистый доход вырос на 56% к предыдущему году, до 1 млрд 655 млн грн, чистая прибыль составила 43,12 млн грн