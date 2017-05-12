ЧАО "Аэробуд" (Киев) по итогам 2016 года сократил чистый убыток в три раза по сравнению с 2015 годом - до 79,814 млн грн.

Согласно годовой отчетности в системе раскрытия информации НКЦБФР, компания завершила прошлый год с валовым убытком 16,111 млн грн против валовой прибыли в 133 тыс. грн годом ранее.

Чистый доход "Аэробуда" сократился в 2,9 раза - до 43,5 млн грн, непокрытый убыток вырос на 9,6% - до 909,341 млн грн.

Краткосрочные обязательства компании в 2016 году возросли на 3,2% - до 1 млрд 33 млн грн, тогда как долгосрочные сократились на 5% - до 14,387 млн грн.

ЧАО "Аэробуд" (ранее - ЗАО) создано на базе Строительно-монтажного управления-4 треста "Киевинвестстрой" в 1995 году. Занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, а также административных комплексов и объектов производственного назначения.

Согласно данным веб-сайта "Аэробуда" на 4 мая 2017 года, его структура включает головной офис "Аэробуд-Киев", филиалы "Аэробуд-Днепр", "Аэробд-Одесса", "Аэробуд-Запад" (пгт Куликов Львовской обл.), "Аэробуд-Польша".

В конце ноября 2014 года компания закрыла филиалы "Аэробуд-Луганск", "Аэробуд-Пивдэнь" (Ялта, Крым), "Аэробуд-Схид" (Харьков).

Портфель реализованных и реализуемых стройпроектов "Аэробуда" включает объекты общей площадью более 1 млн кв. м.

Основными акционерами ЧАО, согласно данным ЕГРПОУ, на первый квартал 2016 года являются "Ренальда Инвестментс Лимитед" (Renalda Investments Limited, 19,7191%), "Сисера Инвестментс Лимитед" (Cicera Investments Limited, 19,2717%), "Грингот Ентерпрайзес Лимитед" (Greengot Enterprises Limited, 18,4995%), "Броалия Венчерз ЛТД." (Broalia Ventures Ltd, 18,4995%), а также "Формоса Инвестментс Лимитед" (Formosa Investments Limited, 18,2261%, все - Лимассол, Кипр).

Уставный капитал ЧАО "Аэробуд" на 4 мая 2017 года составляет 249 млн грн.