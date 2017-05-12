ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в 2016 году увеличило чистую прибыль в 77,9 раза (на 11 млрд 766,559 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 11 млрд 919,6 млн грн.

Таким образом, УГВ пересмотрело итоговый финансовый показатель за 2015 год с чистого убытка 242,065 млн грн на чистую прибыль 153,041 млн грн.

Согласно аудированному годовому отчету на сайте компании, ее чистый доход возрос в 2,5 раза (на 33 млрд 176,438 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 55 млрд 41,146 млн грн, валовая прибыль - в шесть раз (на 15 млрд 839,034 млн грн), до 19 млрд 5,908 млн грн.

В том числе выручка УГВ от реализации газа и нефти по итогам года составила 49 млрд 25,157 млн грн (в 2015-м - 16 млрд 368,831 млн грн), продуктов нефтепереработки - 3 млрд 575,654 млн грн (3 млрд 275,971 млн грн), сжиженного газа - 1 млрд 332,159 млн грн (1 млрд 404,559 млн грн), услуг по добыче и подготовке углеводородов - 694,735 млн грн (472,24 млн грн), других товаров и услуг - 413,441 млн грн (343,107 млн грн).

Себестоимость реализованной продукции, товаров и услуг в 2016 году составила 36 млрд 35,238 млн грн, что в 1,9 раза больше, чем в 2015-м (18 млрд 697,834 млн грн). В частности, плата за пользование недрами и другие налоги составили 27 млрд 189,42 млн грн, амортизация - 5 млрд 737,926 млн грн, расходы на персонал и социальные отчисления - 1 млрд 620,112 млн грн, другие расходы - 1 млрд 487,78 млн грн.

Столь значительное улучшение финансовых показателей компании, в первую очередь, связано с увеличением цены реализации УГВ добытого газа НАК "Нафтогаз Украины", которая с 1 мая 2016 года возросла более чем втрое - с 1,59 тыс. грн до 4,849 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

По итогам 2016 года УГВ снизило процентные расходы по займам на 17,4% (на 81,676 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 386,856 млн грн, процентные расходы за отсрочку рентных платежей - в 14,7 раза (на 506,421 млн грн), до 36,965 млн грн.

По состоянию на 31 декабря 2016 года УГВ обслуживало банковские краткосрочные кредиты на общую сумму 2 млрд 161,907 млн грн, что на 30% меньше, чем на 31 декабря 2015 года (3 млрд 87,441 млн грн). В частности кредиты в гривне на сумму 681,9 млн грн (22-25% годовых), кредиты в долларах США - на 1 млрд 465,29 млн грн (10,5-13% годовых), задолженность по процентам - 14,717 млн грн.

В примечаниях к отчетности отмечается, что после 31 декабря 2016 года и до даты ее утверждения УГВ досрочно погасило краткосрочный кредит, задолженность по которому на конец прошлого года составляла 1 млрд 215,951 млн грн.

Обеспечение банковских кредитов на 31 декабря 2016 года - 3 млрд 989,826 млн грн, в т.ч. будущие поступления от реализации продукции - 3 млрд 698,91 млн грн, основные средства - 239,761 млн грн, запасы - 51,155 млн грн.

Согласно отчетности, в 2016 году выплаты ведущему управленческому персоналу УГВ, состоящему из пяти лиц, составили 31,363 млн грн, что в 12,7 раза больше, чем в 2015 году (2,471 млн грн).

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило добычу газа на 0,5% (0,077 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 14,605 млрд куб. м, в т.ч. продажа добытого газа для его дальнейшей реализации населению возросла на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) - до 13,002 млрд куб. м. В 2017 году компания планирует достигнуть планки по добыче газа в объеме 15 млрд куб. м, нарастив его производство на 0,4-0,6 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" в 2016 году также увеличило объемы переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом - до 515,4 тыс. тонн. Увеличение переработки в 2017 году ожидается на 3-7% - до 530-550 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

