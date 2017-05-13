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"Нафтогаз" просит суд разорвать договор между "Укртрансгазом" и Integrity West Pipelines Testing о диагностике газопроводов за $10 млн
14:30 10.05.2017 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит Хозяйственный суд Киева признать недействительным договор, заключенный между оператором газотранспортной системы компанией "Укртрансгаз" и компанией Integrity West Pipelines Testing and Treatment Services (Объединенные Арабские Эмираты) о проведении внутритрубной диагностики газопроводов в течение 2016-2020 годов за 9,97 млн долларов.
Об этом свидетельствует информация официального портала "Судебная власть Украины", передают Українські Новини.
Иск был подан "Нафтогазом" к "Укртрансгазу" и Integrity West Pipelines Testing and Treatment Services 4 мая.
Речь идет о договоре с эмиратской компанией, подписанном по результатам тендера 12 сентября 2016 года.
В частности, "Укртрансгаз" договорился с Integrity West Pipelines Testing and Treatment Services по 2 лотам: диагностика газопроводов ДУ 1 400 суммарной протяжностью 4 620 км и газопроводов ДУ 800, ДУ 700 и ДУ 500 протяжностью 391 км.
21 февраля 2017 "Нафтогаз" в качестве единоличного акционера "Укртрансгаза" назначила специальную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании.
Речь шла о внутреннем аудите бизнес-процессов организации транспортной работы, диагностики и поддержания в рабочем состоянии трубопроводов и оборудования.
До этого "Нафтогаз" назначал спецпроверку финансово-хозяйственной деятельности "Укртрансгаза" при проведении определенных процедур закупки товаров и услуг в 2015-2016 годах.
17 марта "Нафтогаз" уволил президента компании "Укртрансгаз" Игоря Прокопива.
Одной из причин увольнения было нарушение компанией тендерных процедур во время закупок, в том числе услуг диагностики газопроводов.
Как сообщали Українські Новини, сеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км газопроводов, пропускная способность - 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.
ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.
"Укртрансгаз" оперирует 12 ПХГ суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.
100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
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