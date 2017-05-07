В начале мая "ПриватБанк" намерен подписать договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co по переговорам о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка.

13 апреля этого года набсовет "ПриватБанка" выбрал консорциум компаний в составе "Ротшильд", ООО "Эрнст энд Янг" и ООО "Финпоинт" победителем конкурса по избранию для ведения переговоров о реструктуризации, внесение дополнительного обеспечения и восстановления стоимости проблемных кредитов, других займов и обязательств финансового лизинга, которые были предоставлены бывшим конечными бенефициарами "ПриватБанка".

В пресс-служба напомнили, что учитывая обязательства конечных бенефициарных владельцев банка (письмо от 16 декабря 2016 года) и исходя из необходимости обеспечения стабильности финансовой системы и защиты прав и интересов вкладчиков, Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о вхождении государства в капитал "ПриватБанка", согласно которому государство стало владельцем 100 % акций, а "ПриватБанк" был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

Согласно Меморандума об экономической и финансовой политике, согласованному между Украиной и МВФ, одним из структурных требований есть обязательство избрания Правительством Украины до конца апреля 2017 года международно признанной компании, которая будет вести переговоры о реструктуризации, внесение дополнительного обеспечения и восстановления стоимости проблемных кредитов и займов.