Чистая прибыль Укргаздобычи за год выросла почти в 80 раз

Укргаздобыча в 2016 г. увеличила чистую прибыль в 77,9 раза по сравнению с 2015 г. Об этом свидетельствуют данные аудированного годового отчета компании.

По итогам 2015 г. чистая прибыль Укргазобычи составила 11,92 млрд грн, чистый доход - 55, 41 млрд грн, что в 2,5 раза больше по сравнению с результатами 2015 г.

Валовая прибыль компании выросла в шесть раз, составив 19 6 млрд грн.

Также сообщается, что добыча газа компанией в 2016 г. выросла на 0,5% по сравнению с 2015 г., составив 14,6 млрд кубометров.

Напомним, ранее компания Укртрансгаз обнародовала данные о газовом балансе Украины за январь-апрель 2017 г.