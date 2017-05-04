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Экс-нардеп Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис"
12:56 04.05.2017 |
Народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис".
Соответствующая информация содержится в Едином государственном реестре юридических и физических лиц.
Согласно данным реестра, размер взноса В.Макеенко в уставный фонд составляет 16,7 млн грн.
Директором телеканала остался Александр Бутко.
Как сообщалось, в марте этого года В.Макеенко стал владельцем 9,5% телеканала "Тонис". На тот момент 80% уставного капитала оставалось за ООО "Тонис" (размер взноса - 13 млн 385 тыс. грн), 9,5% - у В.Макеенко (размер взноса - 1 млн 589 тыс. 468 грн), 10% остается у А.Бутко (размер взноса - 1 млн 673 тыс. 125 грн), 0,5% - у В.Бирзула (взнос - 83 тыс. 656 грн).
В марте телеканал также объявил о новом этапе своего развития. Основным направлением канала будет информационно-аналитическое вещание. На нем будут работать известные телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. Кроме того, предполагается много других программ, в том числе развлекательный, будут программы о музыке и т. п.
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