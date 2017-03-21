Финансовые новости
- |
- 21.03.17
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Cовладельцем канала Тонис стал экс-регионал Макеенко
16:02 20.03.2017 |
Бывший и.о. главы КГГА Киева (в период Майдана), бывший депутат Партии регионов Владимир Макеенко купил 9,5% телеканала Тонис. Об этом сообщает Детектор медиа.
Издание уточняет, что Макеенко стал владельцем долей которыми ранее владели Оксана Васьковская, Николай Дяченко, Артем Жилин, Артем Савчук - все они ранее владели по 2% уставного фонда, а ныне выбыли из структуры собственности телеканала.
Также Макеенко стал владельцем части доли, которой владел первый заместитель генерального директора канала Василий Бирзул - его доля в компании уменьшилась с 2% до 0,5%.
В то же время 10% уставного фонда компании и дальше владеет генеральный директор канала Александр Бутко, а владельцем 80% своего уставного фонда выступает само предприятие Телеканал Тонис.
Конечным бенефициаром компании остается Александр Бутко.
Предыдущим собственником вещателя официально числился гражданин Чехии Петр Зикка.
Украинские СМИ в начале года писали, что телеканал был приобретен у беглого Александра Януковича в интересах президента Петра Порошенко. Куратором этой покупки якобы выступил соратник и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко, а Макеенко, по информации издания, должен был стать официальным владельцем Тониса.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина начнет охоту за российскими кораблями по всему миру
|Бой под Водяным. Смогли ли ВСУ отбить "Дерзкую"
|Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
|Украина опережает Россию по показателю качества жизни в рейтинге данных Numbeо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Донбассэнерго" в 2016г сократило чистый убыток в 4,2 раза
|Сумской "Насосэнергомаш" в 2016г сократил чистую прибыль на 6%
|"Мультиплекс-Холдинг" в 2016г. сократил чистый убыток на 49%
|Cовладельцем канала Тонис стал экс-регионал Макеенко
|Встречайте новые вебинары от Roboforex на этой неделе
|Выручка "Овостара" в 2016г выросла на 2,6% - предварительные неаудированные данные
Это интересно
|Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи