Бывший и.о. главы КГГА Киева (в период Майдана), бывший депутат Партии регионов Владимир Макеенко купил 9,5% телеканала Тонис. Об этом сообщает Детектор медиа.

Издание уточняет, что Макеенко стал владельцем долей которыми ранее владели Оксана Васьковская, Николай Дяченко, Артем Жилин, Артем Савчук - все они ранее владели по 2% уставного фонда, а ныне выбыли из структуры собственности телеканала.

Также Макеенко стал владельцем части доли, которой владел первый заместитель генерального директора канала Василий Бирзул - его доля в компании уменьшилась с 2% до 0,5%.

В то же время 10% уставного фонда компании и дальше владеет генеральный директор канала Александр Бутко, а владельцем 80% своего уставного фонда выступает само предприятие Телеканал Тонис.

Конечным бенефициаром компании остается Александр Бутко.

Предыдущим собственником вещателя официально числился гражданин Чехии Петр Зикка.

Украинские СМИ в начале года писали, что телеканал был приобретен у беглого Александра Януковича в интересах президента Петра Порошенко. Куратором этой покупки якобы выступил соратник и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко, а Макеенко, по информации издания, должен был стать официальным владельцем Тониса.

