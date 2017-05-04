Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В 1-м квартале Креди Агриколь Банк увеличил прибыль в 2,5 раза до 306 млн гривен
14:01 04.05.2017 |
В январе-марте Креди Агриколь Банкувеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 306 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (124 млн гривен).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Банку удалось получить прибыль за счет уменьшения расходов на риски, компенсации влияния снижения краткосрочных процентных ставок, усилению конкуренции и нормализации валютного рынка.
Чистый доход банка уменьшился на 57 млн гривен в 1-м квартале 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2016 (на 8%) на фоне снижения краткосрочных процентных ставок и валютных спрэдов.
Совокупные активы выросли на 1 млрд гривен с начала года до 30,9 млрд гривен, денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 0,3 млрд гривен с начала года, но остаются на высоком уровне.
Кредиты и задолженность клиентов (до вычета резервов) уменьшились на 1%.
Кредиты корпоративным клиентам уменьшились на 1% в течение 1-го квартала 2017 года.
При этом кредиты, выданные физическим лицам, выросли на 1%.
Уменьшение объема выданных кредитов в 1-м квартале 2017 года отражает не фактическое состояние деятельности, а работу по очистке баланса (продажа и списание).
С начала года коэффициент безнадежных кредитов уменьшился на 2,7%, а резервы под кредиты уменьшились на 10%.
Фактически, объем торговых операций имеет тенденцию к увеличению как среди юридических, так и среди физических лиц.
Средства клиентов увеличились на 4%, главным образом за счет увеличения депозитов корпоративного бизнеса (на 6%).
Собственный капитал Креди Агриколь Банка увеличился на 485 млн гривен из-за увеличения резервов банка.
2016 год банк закончил с прибылью 808 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года, его собственником является французская финансовая группа Credit Agricole Group.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 12-е место (29,9 млрд гривен) среди 93 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.04.2017
|Изменение, %
|Активы
|29 895,0
|30 936,0
|3,5
|Кредиты клиентам
|19 041,0
|18 930,0
|-0,6
|Средства клиентов
|25 210,0
|26 095,0
|3,5
|Всего капитала
|2 476,0
|2 781,0
|12,3
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-марте 2017г. увеличился на 34,7%
ТОП-НОВОСТИ
|Назначение главы Нацбанка переносится на осень
|Интерпол не хочет искать Януковича. Кто виноват
|Данилюк: Разместить еврооблигации под 9% мы можем уже сейчас, но не хотим
|Администрация Трампа вольно или невольно продолжила политику Обамы в отношении Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|FXOpen запускает конкурс "Школа ПАММ"
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в апреле стали меткомбинат ДМК, ГПЗКУ и "Кернел"
|В 1-м квартале Креди Агриколь Банк увеличил прибыль в 2,5 раза до 306 млн гривен
|1-й квартал ПУМБ закончил с прибылью 480 млн гривен
|Экс-нардеп Макеенко стал единственным владельцем телеканала "Тонис"
|В 1-м квартале Проминвестбанк сократил убыток в 14 раз до 170,4 млн гривен
Это интересно
|Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей
|SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
|Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
|Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone
|Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки