В 1-м квартале Креди Агриколь Банк увеличил прибыль в 2,5 раза до 306 млн гривен

В январе-марте Креди Агриколь Банкувеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 306 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (124 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Банку удалось получить прибыль за счет уменьшения расходов на риски, компенсации влияния снижения краткосрочных процентных ставок, усилению конкуренции и нормализации валютного рынка.

Чистый доход банка уменьшился на 57 млн гривен в 1-м квартале 2017 года по сравнению с 1-м кварталом 2016 (на 8%) на фоне снижения краткосрочных процентных ставок и валютных спрэдов.

Совокупные активы выросли на 1 млрд гривен с начала года до 30,9 млрд гривен, денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 0,3 млрд гривен с начала года, но остаются на высоком уровне.

Кредиты и задолженность клиентов (до вычета резервов) уменьшились на 1%.

Кредиты корпоративным клиентам уменьшились на 1% в течение 1-го квартала 2017 года.

При этом кредиты, выданные физическим лицам, выросли на 1%.

Уменьшение объема выданных кредитов в 1-м квартале 2017 года отражает не фактическое состояние деятельности, а работу по очистке баланса (продажа и списание).

С начала года коэффициент безнадежных кредитов уменьшился на 2,7%, а резервы под кредиты уменьшились на 10%.

Фактически, объем торговых операций имеет тенденцию к увеличению как среди юридических, так и среди физических лиц.

Средства клиентов увеличились на 4%, главным образом за счет увеличения депозитов корпоративного бизнеса (на 6%).

Собственный капитал Креди Агриколь Банка увеличился на 485 млн гривен из-за увеличения резервов банка.

2016 год банк закончил с прибылью 808 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года, его собственником является французская финансовая группа Credit Agricole Group.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 12-е место (29,9 млрд гривен) среди 93 действующих банков.

Основные показатели работы банка: