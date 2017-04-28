Украина освоила выпуск лопастей для вертолетов Ми-24

АО Мотор Сич проводит испытания лопастей собственного производства к вертолетам Ми-24. Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко во время интернет-конференции в пресс-центре LIGA.net.

"Мотор Сич, за собственные оборотные средства, совместно с иностранными инвесторами, создало производство лопастей которые сейчас проходят испытания", - сказал Бровченко.

Он добавил, что до конца года Украина получит лопасти отечественного производства практически по всей номенклатуре.

Напомним, в Украине не производятся лопасти для вертолетов Ми-24, которые состоят на украинском вооружении. Такие детали раньше закупались России.

В 2015 году возник скандал вокруг тендера Минобороны Украины на закупку лопастей для вертолетов Ми-24 общей стоимостью порядка 150 млн грн. Как выяснили СМИ, компания, выигравшая тендер на поставку лопастей продавала не новые, а уже отработанные детали. В феврале 2016 года Министерства обороны Украины сообщило, что должностным лицам армейской авиации объявили предупреждение о неполном служебном соответствии в связи с закупкой некачественных деталей для вертолетов Ми-24.