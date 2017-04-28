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Топливно-энергетический комплекс
НБУ решил ликвидировать Финбанк
12:41 28.04.2017 |
Национальный банк 27 апреля принял решение отозвать банковскую лицензию у Финбанка (Одесса).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, передают Українські Новини.
Согласно решению правления НБУ от 27 апреля исполнительной дирекцией Фонда гарантирования принято решение о начале процедуры ликвидации Финбанка.
Ликвидатором банка назначен Юрий Ирклиенко.
Ликвидация продлится 2 года с 28 апреля 2017 до 27 апреля 2019 включительно.
Как сообщали Українські Новини, 7 апреля Национальный банк отнес Финбанк к категории неплатежеспособных.
Крупнейшим акционером Финбанка является Александр Грановский, бизнес-партнер Бориса Кауфмана.
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