S&P повысил рейтинги Приватбанка с SD до ССC+/С

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) повысило кредитные рейтинги Приватбанка с SD до ССC+/С.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Прогноз по рейтингам банка - "стабильный".

Повышение рейтинга связано с успешным завершением банком и правительством Украины процесса докапитализации крупнейшего украинского банка, а также тем, что Приватбанк обслуживает свои обязательства в срок и в полном объеме.

Прогноз "стабильный" отражает ожидания агентства относительно того, что правительство окажет поддержку недавно национализированному банку.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.

21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 1-е место (220 млрд гривен) среди действующих банков.