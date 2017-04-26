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S&P повысил рейтинги Приватбанка с SD до ССC+/С
16:53 26.04.2017 |
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) повысило кредитные рейтинги Приватбанка с SD до ССC+/С.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Прогноз по рейтингам банка - "стабильный".
Повышение рейтинга связано с успешным завершением банком и правительством Украины процесса докапитализации крупнейшего украинского банка, а также тем, что Приватбанк обслуживает свои обязательства в срок и в полном объеме.
Прогноз "стабильный" отражает ожидания агентства относительно того, что правительство окажет поддержку недавно национализированному банку.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно данному решению государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.
21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 1-е место (220 млрд гривен) среди действующих банков.
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