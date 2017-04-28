Финансовые новости
- |
- 28.04.17
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Империал Тобакко Продакшн Украина" в 2016г сократила продажи сигарет на 15%
14:12 28.04.2017 |
Продажи сигарет ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" (Киев), одной из крупнейших табачных компаний в Украине, в 2016 году сократились на 15%, до 14,406 млрд шт. по сравнению с 2015 годом.
Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый убыток в 2016 году сократился в 1,7 раза - до 435,5 млн грн, чистый доход от реализации вырос на 8,2% - до 2,05 млрд грн. Валовая прибыль сократилась на 17,3% - до 286,5 млн грн, операционный убыток - в два раза, до 16,8 млн грн.
"Сокращение объемов производства "Империал Тобакко Продакшн Украина» в 2016 году на 15% было вызвано антиконкурентной ценовой войной на рынке, в рамках которой некоторые производители снизили цены на продукцию и осуществляли реализацию табачных изделий по ценам ниже себестоимости", - прокомментировал результаты продаж, директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине, Молдове и странах Кавказа Олег Стрекаль.
Іmperial Tobacco в Украине представлена предприятием с иностранными инвестициями "Империал Тобако Юкрейн" и АО "Империал Тобакко Продакшн Украина", входящими в Imperial Brands PLC. Бренды компании - Davidoff, Parker & Simpsin, West, R1 ,"Прима", West, Style. Табачная фабрика находится в Киеве и производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США). Численность персонала Imperial Tobacco в Украине 880 чел.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банки ожидают существенного оживления кредитования населения и бизнеса, - НБУ
|Где ожидать "праздничных" боев на Донбассе
|Порошенко: после полуночи заблокированные на счетах Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в Госказначейство Украины
|Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту и запретило ему осуществлять любые действия от имени Ассамблеи - украинская делегация
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ зарегистрировал банковскую группу "ТАСкомбанк"
|Великоанадольский огнеупорный комбинат в 2016г нарастил чистый доход вдвое
|"Империал Тобакко Продакшн Украина" в 2016г сократила продажи сигарет на 15%
|Российский Внешэкономбанк решил докапитализировать Проминвестбанк на 12 млрд гривен до 52,6 млрд
|НБУ решил ликвидировать Финбанк
|МХП разместил 7-летние евробонды на $500 млн под 7,75% - компания
Это интересно
|Хакера, который с 15 лет заработал $500 000, посадили на два года
|Плохое обращение с кандидатами на вакансии может дорого обойтись компании
|Samsung и LG рассматривают возможность создания дисплея с загнутыми краями по всем сторонам
|Jeep подготовил для китайцев семиместное "облако"
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае
|Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году