Продажи сигарет ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" (Киев), одной из крупнейших табачных компаний в Украине, в 2016 году сократились на 15%, до 14,406 млрд шт. по сравнению с 2015 годом.

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый убыток в 2016 году сократился в 1,7 раза - до 435,5 млн грн, чистый доход от реализации вырос на 8,2% - до 2,05 млрд грн. Валовая прибыль сократилась на 17,3% - до 286,5 млн грн, операционный убыток - в два раза, до 16,8 млн грн.

"Сокращение объемов производства "Империал Тобакко Продакшн Украина» в 2016 году на 15% было вызвано антиконкурентной ценовой войной на рынке, в рамках которой некоторые производители снизили цены на продукцию и осуществляли реализацию табачных изделий по ценам ниже себестоимости", - прокомментировал результаты продаж, директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в Украине, Молдове и странах Кавказа Олег Стрекаль.

Іmperial Tobacco в Украине представлена предприятием с иностранными инвестициями "Империал Тобако Юкрейн" и АО "Империал Тобакко Продакшн Украина", входящими в Imperial Brands PLC. Бренды компании - Davidoff, Parker & Simpsin, West, R1 ,"Прима", West, Style. Табачная фабрика находится в Киеве и производит продукцию для внутреннего рынка и на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Ливан, Узбекистан, США). Численность персонала Imperial Tobacco в Украине 880 чел.