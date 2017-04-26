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Дионисий Галикарнасский
Центрэнерго с третьей попытки нашло поставщика 700 тыс. т угля
07:17 26.04.2017 |
ПАО Центрэнерго нашло компанию, готовую поставить 700 тыс. т угля по результатам объявленных Центрэнерго открытых торгов для потребностей Змиевской и Трипольской ТЭЦ. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.
Наименьшую цену предложила грузинское ООО Сакнахшири, входящее в Georgian Industrial Group. Единственным конкурентом Сакнахшири стала польская компания I-COAL Sp z o.o.
Торги начались со стартовой цены 1,904 млрд грн и остановились после трех раундов. Конечное предложение I-COAL составило 1 808 790 000 грн, Сакнахшири - 1 808 789 000 грн. Цена угля, соответственно, составила 2 584 грн/т .
Таким образом, в результате открытых торгов Центрэнерго удалось добиться экономии в 95,2 млн грн или около 136 грн/т ($98/т вместо ожидавшихся $101/т).
На данный момент результаты торгов ожидают утверждения заказчиком.
ООО Сакнахшири входит в группу компаний Georgian Industrial Group, одну из крупнейших промышленных групп Грузии.
Напомним, ранее ПАО Центрэнерго дважды объявляло тендеры на поставку 700 тыс. т угля для двух ТЭЦ. При этом 27 марта Центрэнерго объявило стоимость закупки в 1,52 млрд грн (приблизительно $80/т), 7 апреля - 1,71 млрд грн (приблизительно $91/т). Оба раза торги были отменены из-за отсутствия предложений.
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