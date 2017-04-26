Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 04:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Мобильные операторы заявляют о готовности своих сетей к 4G
17:20 25.04.2017 |
Мобильный оператор "Киевстар" подготовил 70% своей радиосети к внедрению 4G (LTE) и намерен до конца второго квартала 2017 года увеличить этот показатель до 100%.
"Взрывным образом растет потребление трафика, мы увеличили на 250% емкость сети, улучшили технические характеристики сети, готовясь к 4G, мы подготовили 70% сети к 1800 МГц диапазону и до конца второго квартала 2017 года подготовим 100% сети",- рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве президент "Киевстар" Петр Чернышов во вторник.
Он добавил, что в 2015-2016 годах "Киевстар" инвестировал в инфраструктуру 9,4 млрд грн, включая стоимость 3G лицензии.
Как сообщила агентству PR-директор "Vodafone-Украина" Виктория Рубан, 89% сетей оператора готовы к внедрению 4G.
"Инвестиции в сети на протяжении 2015-2016 годов составили 10 млрд грн, включая стоимость 3G-лицензии", - отметила она.
В пресс-службе компании lifecell не уточнили процентное соотношение готовности сетей к 4G и отметили, что все оборудование, установленное оператором в рамках развертывания 3G, является готовым к запуску LTE.
"Общие инвестиции lifecell за 2015-2016 годы составили 8,5 млрд грн", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, НКРСИ и мобильные операторы договорились о рефарминге частот диапазона 1800 МГц. Регулятор рассчитывает, что осенью 2017 года будут проведены два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц.
Как прогнозировал генеральный директор компании "Ericsson Украина" Эндрю Шомахия сеть 4G (LTE) может появиться в Киеве уже через полгода после проведения конкурсов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Во сколько России обойдется электрификация ОРЛО
|Индекс потребительских настроений в Украине почти не изменился
|Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
|Микольская: Ожидаем расширения торговых квот ЕС до июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Коминмет" в 2016г сократил чистый доход более чем на четверть
|Мобильные операторы заявляют о готовности своих сетей к 4G
|"Свинец" в 2016 г. нарастил прибыль на 31%
|"ИнстаФорекс" стал лучшим ECN-брокером 2016 года в Восточной Европе
|Владелец "Лубныфарм" Некрасов сконцентрировал 86% Полтава-банка
|Deloitte представил начальный отчет реализации проекта корпоратизации "Энергоатома"
|"Интерпайп НМТЗ" в 2016г нарастил чистый доход на 5,5%
Это интересно
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
|Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей
|VW сделал для китайцев большой гибридный седан
|Может ли неискренность помочь вашей карьере
|В Шанхае дебютировало электрокупе MG
|Сын депутата Госдумы приговорен к максимальному за всю историю сроку за хакерство
|Pininfarina подготовила для китайцев 800-сильный кроссовер