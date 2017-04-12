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Топливно-энергетический комплекс
Киевляне могут получить связь 4G уже в середине 2018 года - мнение
11:17 12.04.2017 |
Сеть 4G (LTE) может появиться в Киеве уже через полгода после проведения конкурсов на получение лицензий, которые запланированы Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на осень этого года, прогнозирует генеральный директор компании "Ericsson Украина" Эндрю Шомахия.
"LTE - это проверенная и широко применяемая в мире технология, поэтому в Украине она может быть внедрена очень быстро. Думаю, что уже через полгода после завершения конкурса киевляне получат связь 4G", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, связь 4G будет в основном в больших городах, поскольку наибольшая концентрация трафика наблюдается именно там.
"С точки зрения пользователей, наверное, наиболее востребованными будут развлекательные применения: онлайн-игры, мобильные кинотеатры для просмотра потокового видео в высоком качестве, спортивные трансляции, и т.д.", - уточнил глава "Ericsson Украина"
Э.Шомахия добавил, что к моменту проведения LTE тендера, количество устройств, поддерживающих 4G, достигнет 20% и этого вполне достаточно для начала коммерческого внедрения услуги.
"Я думаю, что после внедрения 4G проникновение смартфонов увеличится, ведь, кроме более высокой скорости, появится много полезных сервисов и приложений. Спрос на телеком-услуги в Украине растет не менее быстро, чем в более развитых странах", - подчеркул он.
Как сообщалось, НКРСИ рассчитывает, что осенью 2017 года будут проведены два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц.
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