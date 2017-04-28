Великоанадольский огнеупорный комбинат в 2016г нарастил чистый доход вдвое

ПАО "Великоанадольский огнеупорный комбинат" (ВАОК) в 2016 году нарастил чистый доход на 50,1% по сравнению с 2015 годом - до 237,888 млн грн.

Как сообщается в годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, за этот период ВАОК получил чистую прибыль в размере 10,444 млн грн, тогда как в 2015 году был чистый убыток 30,159 млн грн.

Доналоговая прибыль составила 9,977 млн грн, тогда как в 2015-м был доналоговый убыток 29,815 млн грн.

Нераспределенная прибыль на конец года составила 14,288 млн грн.

Предприятие в 2016 году нарастило производство огнеупоров на 42,5%, до 69,060 тыс. тонн.

Как сообщалось, комбинат за год увеличил текущие обязательства на 6,1% - до 155,786 млн грн, долгосрочные обязательства отсутствуют. ВАОК также увеличил дебиторскую задолженность на 15,2% - до 76,337 млн грн.

Стоимость активов предприятия в 2016 году возросла на 11,6% - до 186,290 млн грн, но снизилась основных средств - на 1,1%, до 44,391 млн грн.

Численность работников ВАОК в прошлом году возросла на 14,5% - до 870 чел.

ВАОК основан в 1993 году. Осуществляет деятельность в сфере производства огнеупорных керамических изделий.

По данным предприятия на конец 2016 года, у ПАО "ЗНВКИФ "Дженерал Инвестментс Ресурсес" находится 77,03% акций комбината.

Уставный капитал ПАО "ВАОК" составляет 3 млн 26,730 тыс. грн, номинал акции - 0,5 грн.