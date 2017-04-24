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Топливно-энергетический комплекс
Укрспирт приостанавливает производство для проведения аудита
13:56 24.04.2017 |
Государственное предприятие Укрспирт приостанавливает производство для проведения аудита. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Впервые за последние несколько лет государственное предприятие Укрспирт проводит технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков. Для этого временно приостановлены производственные мощности ГП", - сказано в сообщении.
Отмечается, что предварительно проведены переговоры с крупнейшими операторами алкогольного рынка и достигнуто полное взаимопонимание между ГП Укрспирт и производителями ликеро-водочной продукции.
Товарная продукция ГП Укрспирт поставляется всем контрагентам согласно предварительно заключенным договорам, заявляют на госпредприятии.
Напомним, в 2016 году Укрспирт получил 97,1 млн грн чистой прибыли против 84 млн грн чистого убытка в 2015 году. Стоимость произведенной госпредприятием продукции в 2016 году увеличилась на 39,8 млн грн по сравнению с 2015 годом - до 1,822 млрд грн. По итогам 2016 года Укрспирт перечислил в бюджет 72,8 млн грн дивидендов.
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