Финансовые новости
- |
- 24.04.17
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Приватбанк сменил юридический адрес с Днипра на Киев
12:28 24.04.2017 |
Приватбанк сменил юридический адрес с Днипра на Киев.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Согласно утвержденной новой редакции устава банка, юридический адрес Приватбанка изменен с Набережной Победы, 50, Днипро, на ул. Грушевская, 1Д, Киев.
Правление Приватбанка и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днипре, фактический адрес главного банка не меняется.
"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", - отмечает пресс-служба банка.
Банк просит партнеров и контрагентов обратить внимание на необходимость в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорных и бухгалтерских документах.
Как сообщали Українські Новини, правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.
Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Жером Ваше: Важливо, щоб влада України працювала як одна команда
ТОП-НОВОСТИ
|Глава НАБУ оценил коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн
|Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер: Очень тяжело понять, как Украина сможет вернуть себе Крым...
|Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции
|На чьей мине подорвалось авто ОБСЕ в ЛНР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрспирт приостанавливает производство для проведения аудита
|Приватбанк сменил юридический адрес с Днипра на Киев
|Физлицо Городницкий сконцентрировал 54,6% Радабанка
|Долговая рокировка. Зачем МХП выпускает новые еврооблигации
|"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии
|Grand Capital провел Форекс-семинары в ЮАР
Это интересно
|7 советов для успешного начала карьеры
|Браузер Chrome будет блокировать рекламу по умолчанию, – WSJ
|Украинская антишок-насадка для велосипеда собрала на Kickstarter в 9 раз больше заявленной суммы
|Bose обвинили в шпионаже за пользователями наушников и продаже их данных
|Компания BMW удлинила "пятерку" на 13 сантиметров
|Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги
|Дебютировал купеобразный кроссовер VW с автопилотом