Приватбанк нанял советников для проведения переговоров с бывшими акционерами по реструктуризации их кредитов.

Об этом в четверг в ходе круглого стола в Вашингтоне сообщил член набсовета Приватбанка, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передают Українські Новини.

"Я надеюсь, что бывшие собственники выполнят обязательства перед правительством Украины. За этим очень следят. Сейчас идут переговоры. Мы наняли советников, которые помогают вести переговоры. Если переговоры не пройдут успешно, то есть другие варианты выхода из ситуации", - сказал он.

Малиж отметил, что национализация Приватбанка была верным шагом.

"Приватбанк - пример злоупотреблений в банках. Если вы мне покажете кредитный портфель любого украинского банка, то я буду знать эти имена (заемщиков), а в Приватбанке я не мог узнать ни одного заемщика. 96% кредитного портфеля были связанные лица", - прокомментировал он.

По оценкам НБУ, потребность Приватбанка в докапитализации накануне национализации составляла около 5,5 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, согласно меморандуму МВФ, к середине апреля Приватбанк должен был привлечь международно признанную компанию, которая будет вести переговоры о реструктуризации и условиях взыскания долгов по проблемным кредитам.