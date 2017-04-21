Национальный банк оценивает необходимость дополнительной докапитализации Приватбанка в 30 млрд гривен.

Об этом в четверг в ходе круглого стола в Вашингтоне (США) сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українські Новини.

"Как глава НБУ я видела предварительные результаты аудиторского отчета Приватбанка и эти результаты хуже, чем мы ожидали. 146 млрд гривен это не все убытки, которые понесет государство. Мы еще видели мошеннические операции на 16 млрд гривен накануне национализации. Я предполагаю, что государство потратит еще 30 млрд гривен на этот банк", - сказала она.

Гонтарева добавила, что после подтверждения аудита, НБУ посоветуется с Минфином относительно необходимости докапитализации.

Как сообщали Українські Новини, правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.

Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.