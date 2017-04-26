Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 04:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Донбассэнерго" привлекает инвестиции из Китая для Славянской ТЭС
12:52 25.04.2017 |
В мае 2017 года на Славянской тепловой электростанции ожидается начало масштабной технической реконструкции. Об этом 5 апреля во время пресс-конференции заявил директор Славянской ТЭС Валерий Черепий. По словам директора, поводом для подобных позитивных ожиданий послужило недавнее посещение представителей китайских корпораций непосредственно самой электростанции.
“Уже две китайские компании были у нас, осматривали площадку строительства, проводили аудит и определили Славянскую ТЭС, как потенциального партнера. Пока ждем от них коммерческие предложения”, - отметил Валерий Черепий.
Напомним, что второго февраля на железнодорожном переезде вблизи Бахмута около полусотни человек перекрыли движение. С этого события началась топливная и транспортная блокада неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Блокадники уверяют, что целью их акции является борьба с «торговлей с оккупантом» и «контрабанды на крови».
«Все поставщики угля были украинскими и платили налоги Украине. Но коль сложилась такая ситуация с блокадой, компания сейчас ищет альтернативные источники поставок топлива. Это может быть Америка, Австралия и Южная Африка» - прокомментировал ситуацию директор станции.
Славянская ТЭС - одна из старейших в Украине. Во время боев за Славянск весной 2014 станция получила массу сильных разрушений, пострадали все производственные мощности. На территорию станции попало более 20 000 снарядов. Последний осколок был найден летом 2016 года. Станцию восстанавливали почти девять месяцев.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Во сколько России обойдется электрификация ОРЛО
|Индекс потребительских настроений в Украине почти не изменился
|Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
|Микольская: Ожидаем расширения торговых квот ЕС до июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Коминмет" в 2016г сократил чистый доход более чем на четверть
|Мобильные операторы заявляют о готовности своих сетей к 4G
|"Свинец" в 2016 г. нарастил прибыль на 31%
|"ИнстаФорекс" стал лучшим ECN-брокером 2016 года в Восточной Европе
|Владелец "Лубныфарм" Некрасов сконцентрировал 86% Полтава-банка
|Deloitte представил начальный отчет реализации проекта корпоратизации "Энергоатома"
|"Интерпайп НМТЗ" в 2016г нарастил чистый доход на 5,5%
Это интересно
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
|Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей
|VW сделал для китайцев большой гибридный седан
|Может ли неискренность помочь вашей карьере
|В Шанхае дебютировало электрокупе MG
|Сын депутата Госдумы приговорен к максимальному за всю историю сроку за хакерство
|Pininfarina подготовила для китайцев 800-сильный кроссовер