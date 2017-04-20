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Топливно-энергетический комплекс
Администрация морских портов Украины инвестирует в развитие портовой инфраструктуры в 2017 году 3,5 млрд грн
11:40 20.04.2017 |
Об этом сообщил на инфраструктурном форуме в Киеве и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс, передает корреспондент LIGA.net.
Вецкаганс отметил, что согласно финансовому плану, в 2017 году АМПУ планирует капитальные инвестиции в стратегические активы на уровне 3,5 млрд грн. "Приоритеты на реализации новых проектов: строительство причалов в Одесском порту, реконструкция причальной инфраструктуры в Мариуполе и Черноморске, а также дноуглубление в порту Южном", - отметил он.
Глава АМПУ напомнил, что в 2016 году грузооборот всех портов Украины составил более 131 млн т. В первом квартале 2017 года - 32 млн т, что на 2% больше показателя прошлого года.
Напомним, в 2016 году АМПУ получила более 3,8 млрд грн чистой прибыли, что на 1% больше, чем в 2015 году.
На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт Черноморск и порт Южный. В Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания Ольвия. Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе - Мариупольский, Бердянский, а на Дунае их всего три - Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона - Херсонский и Скадовский. Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова - Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.
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