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Топливно-энергетический комплекс
Нафтогаз впервые в истории проиграл тендер на поставку техногаза
08:55 19.04.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" проиграл частной компании тендер на поставку техногаза для Укртрансгаза.
Об этом сообщают "Наші Гроші".
"Нафтогаз Украины" и "Эру трейдинг" 18 апреля вышли победителями первых в истории аукционов на поставку технологического газа для Уктрансгаза на сумму 1,39 и 1,35 млрд грн соответственно. Эти данные обнародованы в системе "Прозорро".
Как сообщается, вся закупка ожидаемой стоимостью 16,72 млрд грн была разбита на десять одинаковых лотов по 218 млн кубометров каждый.
В первом лоте соревновались "Нафтогаз" и ООО "УМВБ". "УМВБ" сразу установило свою заявку на уровне ожидаемой цены лота 1,67 млрд гривен. Госкомпания, в свою очередь, установила цену 1,39 мрлд гривен. Это соответствует цене 6396 гривен за тысячу кубометров с НДС.
В ходе аукциона "УМВБ" снизило свое предложение до 1,47 млрд грн, однако стартовую заявку "Нафтогаза" это не перебило.
Во втором лоте соревновались "Нафтогаз", "Эру трейдинг" и Мировой газовый трейдер "Trafigura Ukraine".
Здесь "Нафтогаз" повторил свою заявку ранее выигранного лота в 1,39 млрд гривен и в дальнейшем не снижал ее. Конкуренты, в свою очередь, пошли дальше и поставили цену ниже, чем в госкомпании "Трафигура" - 1,37 млрд гривен, "Эру трейдинг" - 1,35 млрд гривен.
Теперь Укртрансгаз должен официально определить победителя и провести 19 апреля тендер на еще пять лотов.
Ранее два лота было отменено из-за отсутствия заявок вообще. По всем другим лотам подал заявки "Нафтогаз" и ряд других компаний.
Согласно уставу "Эру трейдинг", участниками этого ООО является "Эру файненс лтд" (Кипр) с 99,9% долей в уставном капитале и ООО "Энергетические ресурсы Украины". Конечными бенефициарами кипрской фирмы в ЕГРЮЛ указаны киевлянин Ярослав Стефанович Мудрый, американец Дейл Уэсли Перри и прописанный в Киеве гражданин США Андрей Фаворов.
Напомним, Фонд государственного имущества выбрал "Эру Трейдинг" для поставки природного газа на Одесский припортовый завод.
"Эру Трейдинг" - дочернее предприятие компании "Энергетические ресурсы Украины", специализирующееся на осуществлении трейдинговых операций ликвидными продуктами (газ, уголь, электроэнергия). ЭРУ - девелоперская компания, ориентированная на реализацию проектов в украинской энергетике.
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