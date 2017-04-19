Финансовые новости
- |
- 19.04.17
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В киевском метро появится платежная система Visa
07:29 19.04.2017 |
"Компания Visa положительно оценивает перспективы украинской экономики и платежного рынка. В настоящее время мы работаем с "Киевским метрополитеном" и банком-партнером по вопросу приема карт Visa в метро. Детали сообщим по мере развития проекта", - сообщает пресс-служба компании.
Как отмечает 44.ua, что сейчас поездку в метро можно оплатить бесконтактной банковской картой MasterCard, бесконтактной картой метро или жетоном. Кроме того, проезд можно оплатить с помощью современенных смартфонов (NFC).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Освободили ли ВСУ подконтрольные террористам села
|Почему геополитика не взвинтила цены на золото?
|Держитесь там: Как выживают присвоенные "Л-ДНР" украинские предприятия
|Первичная недвижимость Киева: изменения после "спячки"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Укрпрофздравница" в 2016г сократила чистую прибыль более чем в 10 раз
|Нафтогаз впервые в истории проиграл тендер на поставку техногаза
|Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World должен начать работу в порту Южный до конца этого года
|В киевском метро появится платежная система Visa
|МакДональдз продал рестораны в оккупированном Крыму
|Суд запретил Сбербанку использовать торговую марку "Сбербанк", - пресс-служба Ощадбанка
|НБУ получил второй пакет документов на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка
Это интересно
|Японские ученые предложили новую структуру солнечных батарей с эффективностью более 50%
|Tesla ощутимо снизила цену автомобиля Model S 75 и добавила ему опций
|Китайцы построят седан на агрегатах новых Volvo
|Subaru приблизила к серии новый большой кроссовер
|OLED-монитор Dell Ultrasharp UP3017Q поступил в продажу по цене $3500
|Все больше международных фирм используют английский как единственный язык общения
|Doogee, копируя смартфон Xiaomi Mi Mix, не стеснялась позаимствовать не только дизайн, но и название