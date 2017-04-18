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Топливно-энергетический комплекс
НБУ получил второй пакет документов на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка
16:42 18.04.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) получил второй пакет документов на согласование продажи украинской "дочки" Сбербанка России консорциуму инвесторов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.
"НБУ 14 апреля получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения прямого единоличного участия в ПАО "Сбербанк" в размере 22,5% в уставном капитале финучреждения. Согласно поданным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время документы зарегистрированы и находятся в обработке.
Ранее, 10 апреля, НБУ получил от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев).
Нацбанк напоминает, что, согласно ст. 34 закона Украины "О банках и банковской деятельности", центробанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты получения полного пакета документов. Во время рассмотрения документов НБУ проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и происхождение средств.
При этом НБУ имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенных указанной статьей.
Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, в который войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Г.Гусельникову) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан. Позднее Norvik Banka уточнил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.
Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка.
Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов (48,356 млрд грн) он занимал 6-е место среди 93 действовавших в стране банков.
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