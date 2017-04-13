Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что функция транзита природного газа по контракту с компанией "Газпром" (Россия) будет передана им другой компании в начале 2018 года.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch, передают Українські Новини.

"Нафтогаз" ожидает, что функция транзита газа будет передана отдельной компании за пределами периметра консолидации "Нафтогаза" в начале 2018 года - это лишит "Нафтогаз" около 2 млрд долларов транзитных доходов", - говорится в сообщении.

Это создает риски для финансового положения "Нафтогаза" в 2018 году и в дальнейшие годы.

В арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) "Нафтогаза" требует, в частности, признать, что права и обязанности "Нафтогаза" по транзитному контракту подлежат передаче оператору ГТС (в текущий момент "Укртрансгаз").

Согласно плану разделения "Нафтогаза", через 30 дней после вступления в силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по спорам "Нафтогаза" и "Газпрома" должна быть проведена передача имущества, которое используется для транспортировки газа, к ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте НАК "Нафтогаз Украины" на уровне ССС.

Рейтинг "Нафтогаза" в настоящее время сдерживается юридическими рисками, связанными с его многомиллиардными судебными разбирательствами с "Газпромом", ухудшением погашения дебиторской задолженности и некоторой неопределенностью в отношении его финансовой структуры после запланированного выделения сегмента транзита природного газа в отдельную компанию.

В 2016 году НАК "Нафтогаз Украины" получила чистую прибыль в размере 26 528,989 млн гривен, при этом в 2015 году компания получила чистый убыток в размере 27 749,272 млн гривен.

Чистый доход НАКа в 2016 увеличился на 43,12%, или на 48 621,156 млн гривен до 161 382,827 млн гривен по сравнению с 2015 годом.

Прибыль по результатам 2016 была обеспечена преимущественно за счет транзита.

Наиболее прибыльным сегментом деятельности "Нафтогаза" был транзит природного газа (28,7 млрд гривен прибыли).

При этом компания получила убыток по направлению деятельности "оптовая торговля газом" в размере 2,9 млрд гривен.

40% убытка обусловлено реализацией газа потребителям, которые подпадают под действие специальных обязанностей (население и предприятия ТКЭ).