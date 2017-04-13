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Топливно-энергетический комплекс
НКЦБФР зарегистрировала итоги частного размещения акций НАК "Нафтогаз Украины" на 29,7 млрд грн
17:19 13.04.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала отчет об итогах частного размещения акций ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", сообщается на странице НКЦБФР в соцсети "Фейсбук".
По данным регулятора, уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" был увеличен на 29,7 млрд грн - до 190 млрд 150,481 млн грн.
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