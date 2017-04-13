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Топливно-энергетический комплекс
"Нафтогаз" просит суд арестовать счета ОПЗ
11:26 13.04.2017 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в рамках рассмотрения своего иска по взысканию с крупнейшего производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ) долга за природный газ в размере 1 474,263 млн гривен подала заявление о мерах обеспечения иска путем ареста банковских счетов ОПЗ в пределах этой суммы.
Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Одесской области от 6 апреля, обнародованном в Едином госрегеестре судебных решений, передают Українські Новини.
Соответствующее заявление было подано "Нафтогазом" 27 марта.
Следующее заседание по этому делу назначено на 26 апреля.
Как сообщали Українські Новини, 23 января "Нафтогаз" подал 2 иска в Хозяйственный суд Одесской области по взысканию с завода 1,518 млрд гривен долга за газ.
Часть этого долга ОПЗ, а именно 147,955 млн гривен, сформировалась летом 2016 года, до возложения Кабинетом Министров на "Нафтогаз" обязанностей поставлять на завод газ вне зависимости от того, будет ли он его оплачивать.
Остальная сумма - 1 369,77 млн гривен - сформировалась за период с октября по декабрь 2016 года (включительно), когда "Нафтогаз" поставлял на ОПЗ газ на основании постановления Кабинета Министров о возложении на НАК специальных обязанностей по бесперебойному газоснабжению завода.
За период действия спецобязанностей ОПЗ перечислил в адрес "Нафтогаза" только 5 млн гривен.
С 30 декабря 2016 года завод был остановлен.
После 2 неудачных попыток приватизировать ОПЗ в 2016 году, в декабре завод заявил, что рассматривает вариант сдачи в аренду своего целостного имущественного комплекса.
6 марта ОПЗ возобновил работу на давальческих условиях переработки сырья с компанией "ЭРУ Трейдинг".
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