Национальный банк 10 апреля получил документы от покупателей Сбербанка на проведение сделки.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке.

Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций Сбербанка.

В то же время, как следует из представленного в составе пакета документов схематического изображения структуры собственности, которую будет иметь Сбербанк в случае приобретения инвестором существенного участия, в ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора - Норвик Банка (JSC Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций Сбербанка.

Сейчас полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

В соответствии со ст. 34 закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк рассматривает документы, указанные в данной статье, в течение 3 месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов.

При рассмотрении пакета документов Национальный банк проверит деловую репутацию инвестора на соответствие требованиям, установленным в нормативно-правовых актах НБУ, его финансовое состояние и источники происхождения средств.

Кроме того, Национальный банк имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, определенных в ст. 34 закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Как сообщали Українські Новини, в марте Сбербанк РФ договорился о продаже дочернего банка в Украине Саиду Гуцериеву (сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева) и Григорию Гусельникову.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 5 банков с российским госкапиталом.

Санкции (предотвращение вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц) введены на год против Сбербанка, VS Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка.