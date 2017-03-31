Генеральная прокуратура подозревает руководство Антимонопольного комитета в получении взяток от компании Тедис Украина, а саму компанию в выводе 2,5 млрд грн в Россию через фиктивные фирмы. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО Тедис Украина совместно с производителями табачной продукции ЧАО Филип Моррис Украина, ПАО Джей Ти Интернешнл Украина , ЧАО Империал ТобаккоПродакшн Украина, ЧАО В.А.Т.-Прилуки создали непреодолимые барьеры вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальных реализаторов-дистрибьюторов. Это позволило Тедис Украина занять монопольное положение на рынке.

Как утверждают в ГПУ, прикрытие этой схемы осуществляли, в частности, председатель Антимонопольного комитета и двое государственных уполномоченных АМКУ.

В генпрокуратуре также утверждают, что представители Тедис Украина систематически предоставляли денежное вознаграждение должностным лицам АМКУ. А штраф в 429,3 млн грн, который АМКУ наложил на Тедис Украина в декабре 2016 г., был безосновательно занижен по сравнению с валовым доходом фирмы. Тем не менее, в судебном реестре не удалось найти данные о выдвижении подозрения председателю АМКУ Юрию Терентьеву.

Следствие также установило, что в 2012-2013 гг. одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО Торговая компания Мегаполис-Украина. В мае 2016 г. эта фирма была переименована в ООО Тедис Украина.

В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний Меркурий, в состав которой входит ПАО Завод им. Дегтярева, которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых ЛНР и ДНР.

Следствие установило, что Тедис Украины продает сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. При этом, значительное количество партий реализуется за наличные без отражения этих операций. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.

Еще одна схема уклонения от налогов - предоставление возвратной финансовой помощи предприятиям с признаками фиктивности. Этим предприятиям было предоставлено 2,51 млрд грн. возвратной финпомощи, которая затем была отправлена на счета т. н. фирм-транзитеров. Далее эти средства через оффшорные счета конечных бенефициаров Тедис Украина были выведены в Россию. Часть доходов якобы была направлена на финансирование терроризма.

Напомним, 4 апреля 2017 г. Тедис Украина заявила об аресте банковских счетов и изъятии товара, ориентировочная стоимость которого превышает 1 млрд грн.

В Антимонопольном комитете ранее заявили, что контроль над Тедис Украина со стороны граждан России не подтверждается документами.

Сама компания опровергла обвинения в свой адрес в конце марта 2017 г.

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