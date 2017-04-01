Александр СУКОВ, Деловая столица

По данным Генпрокуратуры, крупнейший дистрибутор табачного рынка "Тедис Украина", принадлежащий россиянину Игорю Кесаеву, вывел из Украины 2,5 млрд грн.

Департамент в сфере экономики Генеральной прокуратуры вместе с Главной военной прокуратурой и Национальной полиции в пятницу начали масштабные обыски в офисах компании "Тедис Украина", которая ранее называлась "Мегаполис Украина". В обысках, которые проходят в Киеве, Одессе и Днепре, было задействовано около 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Основанием для визита сотрудников правоохранительных органов в "Тедис Украина" стало то, что компания, по данным ГПУ, за последние два года вывела из Украины 2,5 млрд грн.

Согласно данным из реестра физических лиц Министерства юстиции учредителями "Тедис Украина" являются кипрские компании с безликими названиями - Мегаполис Холдингз (Оверсиз) Лимитед, Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед, Хаванор Менеджмент Лимитед, Делуфор Трейдинг Лимитед, Эбромар Индастриз Лимитед и Лидертано Холдингс ЛТД. Украинские СМИ неоднократно писали, что совладельцем "Тедис Украина" является также бизнесмен Борис Кауфман, который в прошлом году хотел сконцентрировать в своих руках 75% акций Платинум Банка.

Однако ГПУ считает, что настоящим владельцем "Тедис Украина" с 2012 г. является гражданин России Игорь Кесаев. Этот российский бизнесмен - фигура непубличная. Согласно рейтингу журнала Forbes в 2016 г. Кесаев занял 35 место в списке богатейших россиян с состоянием $2,4 млрд. Он является владельцем группы компаний "Меркурий", в которую входит в том числе и крупнейший в России табачный дистрибьютор - группа компаний "Мегаполис". Российские СМИ писали, что по итогам 2014 г. "Меагполис" занял две трети российского табачного рынка, зарабатывая на перепродаже сигарет до $12 млрд в год. По сути, в Украине Кесаеву удалось построить монопольную структуру по продаже сигарет, аналогичную российской.

Юрий Луценко отметил, что Кесаев влиял на назначение ключевых руководителей в компании "Тедис Украина", а они, в свою очередь, все свои решения согласовывали с членом совета директоров российской компании "Завод им. Дегтярева" - предприятия российского ВПК, которое, по данным ГПУ, поставляло оружие в ОРДЛО. Утверждение генпрокурора на первый взгляд звучит странно, но в действительности Кесаев является владельцем контрольного пакета акций "Завода им. Дегтярёва", а это предприятие производит широкий спектр стрелкового оружия - от пулеметов Калашникова, "Печенег" и "Корд" до противотанковых и зенитных ракет.

Кроме того, Кесаев "завязан" на российские спецслужбы и правоохранительные органы. Например, он награжден медалью "За боевое содружество" - ведомственной медалью МВД России, которую вручают за "оказание помощи в выполнении возложенных на МВД России задач".

К тому же российских олигарх - почетный президент некоммерческого фонда "Монолит", который еще в 2003 г. подписал с ФСБ генеральное соглашение о предоставлении финансовой помощи. Цель фонда - поддержка экономических, медицинских, социальных и культурных потребностей остро нуждающихся сотрудников ФСБ России, уволенных в запас, а также членов их семей. Российские журналисты раскопали, что предприятия из группы "Мегаполис" Кесаева перечисляли в этот фонд миллионы долларов.

"Тедис Украина" все обвинения в свой адрес отрицает. "Все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований... Среди прямых или опосредованных собственников Tedis Ukraine нет ни российских компаний, ни граждан России. Собственниками "Тедис Украина" являются физические лица - граждане Украины, Ирландии и Великобритании", - указано в сообщении компании на ее официальном сайте.

Сегодняшние обыски в "Тедис Украина" - не первые проблемы компании с законом. В декабре прошлого года Антимонопольный комитет Украины признал компанию монополистом на рынке дистрибуции сигарет и установил, что она своим монопольным положением злоупотребляла. По данным АМКУ, начиная с 2013 г. более 99% всех произведенных в Украине сигарет табачные компании продавали исключительно "Тедис Украина", которая затем перепродавала их оптовым и розничным торговцам, а также потребителям. В результате Антимонопольный комитет оштрафовал "Тедис Украина" на 431 млн грн, однако компания это решение сейчас оспаривает в суде. Юрий Луценко сообщил, что в связи с тем, что Антимонопольный комитет так и не поборол монополизм "Тедис Украина", обыски прошли и в антимонопольном ведомстве.

