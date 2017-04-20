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УАСК "АСКА" в 2016г сократила непокрытый убыток на 6,7%
18:16 20.04.2017 |
ЧАО "Украинская акционерная страховая компания "АСКА" (Запорожье) завершило 2016 год с непокрытым убытком в размере 132,9 млн грн, что на 6,7% меньше, чем в 2015 году.
Как сообщается в материалах к повестке дня общего собрания акционеров, запланированного на 24 апреля, чистая прибыль компании за год составила 7,660 млн грн против чистого убытка 59,394 млн грн 2015 году.
Согласно сообщению, активы компании в 2016 году уменьшились на 14,6% - до 869,8 млн грн, собственный капитал вырос на 7% - до 177,8 млн грн.
Долгосрочные финансовые инвестиции сохранились почти на уровне предыдущего года и составили 24,679 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность сократилась в 2,1 раза - до 193,1 млн грн.
Текущие обязательства уменьшились в 2,55 раза - до 136,6 млн грн, долгосрочные составили 949 тыс. грн.
Уставный капитал страховщика сохранился на уровне 187,585 млн грн.
Количество сотрудников в 2016 году увеличилось на 172 чел. - до 345 чел.
УАСК АСКА" основана в июне 1990 года. Является универсальной страховой компанией, предоставляющей страховую защиту по 18 добровольным и 19 обязательным видам страхования.
Региональная сеть "АСКА" представлена в 97 городах Украины.
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