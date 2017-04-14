"Евраз-Днепровский металлургический завод ("Евраз-Днепровский металлургический завод")" в январе-марте 2017 года сократил производство проката, по оперативным данным, на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 203 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за указанный период завод сократил выплавку стали на 9,7% - до 243 тыс. тонн, чугуна - на 11,8%, до 232 тыс. тонн.

В марте метзавод произвел 70 тыс. тонн проката, 79 тыс. тонн стали, 78 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 59 тыс. тонн проката, 74 тыс. тонн стали, 70 тыс. тонн чугуна.

Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ" в 2016г увеличил выплавку стали на 5,2% по сравнению с 2015 годом - до 1,057 млн тонн, чугуна - на 5,9%, до 1,068 млн тонн, в том числе товарного - на 18,5%, до 87 тыс. тонн. Завод также нарастил выпуск проката на 3,7% - до 889 тыс. тонн, в том числе полуфабрикатов - на 16%, до 554 тыс. тонн, сократив выпуск готового проката на 11,8% - до 335 тыс. тонн.

Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К предприятию в 2011 году был присоединен "Днепрококс".

"Евраз-ДМЗ" входит в группу Evraz (РФ). В число основных активов группы в Украине также входит коксохимический завод "Евраз Южкокс", горнорудное предприятие "Евраз Сухая Балка", специализирующееся на добыче железной руды подземным способом.