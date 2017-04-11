ПАО "ДТЭК Крымэнерго" начало процедуру разрешения инвестиционного спора с Российской Федерацией в рамках соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о взаимной защите инвестиций.

Согласно сообщению ДТЭК, данный спор вызван национализацией инвестиций компании на территории Крыма.

В случае если спор не будет разрешен путем переговоров, "ДТЭК Крымэнерго" намерен передать его на рассмотрение в международный арбитраж. Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков компании может составить более $500 млн.

"Стоимость движимого и недвижимого имущества ПАО "ДТЭК Крымэнерго", которое было национализировано решением Государственного Совета Республики Крым, составляет более $500 млн", - отметили в энергохолдинге.

Для защиты своих интересов "ДТЭК Крымэнерго" привлек международную юридическую компанию Covington and Burling LLP.

"С момента незаконного захвата "ДТЭК Крымэнерго" мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии. Завершив комплексный анализ международной практики и аналогичных прецедентов, мы направили в адрес РФ официальное уведомление об инвестиционном споре в рамках соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", - сообщил исполняющий обязанности генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

В ДТЭК напомнили, что соглашение между правительствами обеих стран о взаимной защите инвестиций предусматривает возможность разрешения споров путем переговоров, после которых стороны имеют право обратиться в арбитраж.

"ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии Крыма и обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на территории Крымского полуострова.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.