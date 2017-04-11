Финансовые новости
- |
- 11.04.17
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
2016 "Нафтогаз" закончил с прибылью 26,5 млрд гривен
10:15 11.04.2017 |
В 2016 году Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила чистую прибыль в размере 26 528,989 млн гривен, при этом в 2015 году компания получила чистый убыток в размере 27 749,272 млн гривен.
Об этом говорится в годовом финансовом отчете "Нафтогаза" как отдельного юридического лица (не консолидированного), обнародованного на сайте компании, передают Українські Новини.
Чистый доход НАКа в 2016 увеличился на 43,12%, или на 48 621,156 млн гривен до 161 382,827 млн гривен по сравнению с 2015 годом.
По результатам 2016 года компания планирует выплатить государству дивиденды в размере 13,3 млрд гривен (50% от прибыли 2016 года).
Кроме того, планируется выплатить 2,4 млрд гривен авансового платежа по налогу на прибыль.
Ожидается, что окончательное решение относительно размера дивидендов будет принято акционером компании (Кабинетом Министров) до 30 апреля 2017 года.
Прибыль по результатам 2016 была обеспечена преимущественно за счет транзита.
Наиболее прибыльным сегментом деятельности "Нафтогаза" был транзит природного газа (28,7 млрд гривен прибыли).
По сравнению с 2015 годом доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд гривен.
Это стало следствием увеличения объема транзита на 15,1 млрд куб. м (22,5%) и девальвации национальной валюты.
При этом компания получила убыток по направлению деятельности "оптовая торговля газом" в размере 2,9 млрд гривен.
40% убытка обусловлено реализацией газа потребителям, которые подпадают под действие специальных обязанностей (население и предприятия ТКЭ).
Уменьшение убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 млрд гривен против 42,4 млрд гривен в 2015 году), по мнению НАКа, стало следствием реформирования рынка природного газа.
Как сообщали Українські Новини, в 2015 году "Нафтогаз" сократил убыток в 3,6 раза, или на 64 858,058 млн гривен до 25 096,085 млн гривен по сравнению с 2014 годом (89 954,143 млн гривен).
Доход компании в 2015 году увеличился на 51,54%, или на 38 459,586 млн гривен до 112 761,671 млн гривен (в 2014 году доход составил 74 412,085 млн гривен).
В 2015 году Всемирный банк констатировал дефицит "Нафтогаза" на уровне 0,9% от ВВП.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
|Дотационный кормилец. Кому выгодны экономические мифы о Донбассе
|Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Гройсман отрицает угрозу независимости набсовета "Нафтогаза", ожидает ускорения реформирования НАК
|FreshForex бонус — бесплатный Форекс вебинар для трейдеров
|Билоус расчитывает, что продажа ОПЗ состоится в конце года
|Гройсман ожидает возобновления процесса приватизации ОПЗ
|Оценка работы топ-менеджмента "Укрзализныци" будет дана после завершения аудита, - Гройсман
|ГП "Антонов" в 2016г направило на обновление основных фондов более 10 млн грн
|ДТЭК инициировал рассмотрение инвестиционного спора с РФ по своим активам в Крыму, оценивает потери свыше $500 млн
Это интересно
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой