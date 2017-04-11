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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

2016 "Нафтогаз" закончил с прибылью 26,5 млрд гривен

 

В 2016 году Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" получила чистую прибыль в размере 26 528,989 млн гривен, при этом в 2015 году компания получила чистый убыток в размере 27 749,272 млн гривен.

Об этом говорится в годовом финансовом отчете "Нафтогаза" как отдельного юридического лица (не консолидированного), обнародованного на сайте компании, передают Українські Новини.

Чистый доход НАКа в 2016 увеличился на 43,12%, или на 48 621,156 млн гривен до 161 382,827 млн гривен по сравнению с 2015 годом.

По результатам 2016 года компания планирует выплатить государству дивиденды в размере 13,3 млрд гривен (50% от прибыли 2016 года).

Кроме того, планируется выплатить 2,4 млрд гривен авансового платежа по налогу на прибыль.

Ожидается, что окончательное решение относительно размера дивидендов будет принято акционером компании (Кабинетом Министров) до 30 апреля 2017 года.

Прибыль по результатам 2016 была обеспечена преимущественно за счет транзита.

Наиболее прибыльным сегментом деятельности "Нафтогаза" был транзит природного газа (28,7 млрд гривен прибыли).

По сравнению с 2015 годом доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд гривен.

Это стало следствием увеличения объема транзита на 15,1 млрд куб. м (22,5%) и девальвации национальной валюты.

При этом компания получила убыток по направлению деятельности "оптовая торговля газом" в размере 2,9 млрд гривен.

40% убытка обусловлено реализацией газа потребителям, которые подпадают под действие специальных обязанностей (население и предприятия ТКЭ).

Уменьшение убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 млрд гривен против 42,4 млрд гривен в 2015 году), по мнению НАКа, стало следствием реформирования рынка природного газа.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году "Нафтогаз" сократил убыток в 3,6 раза, или на 64 858,058 млн гривен до 25 096,085 млн гривен по сравнению с 2014 годом (89 954,143 млн гривен).

Доход компании в 2015 году увеличился на 51,54%, или на 38 459,586 млн гривен до 112 761,671 млн гривен (в 2014 году доход составил 74 412,085 млн гривен).

В 2015 году Всемирный банк констатировал дефицит "Нафтогаза" на уровне 0,9% от ВВП.
По материалам: Українські Новини
 

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