ГП "Антонов" (Киев) в 2016 году направило на обновление основных фондов 10,25 млн грн.

Согласно приведенным на сайте предприятия данным, объем капитальных инвестиций ГП "Антонов" в 2016 году составил 135,74 млн грн.

По данным предприятия, обновление основных фондов и техническое перевооружение, наряду с импортозамещением, отнесено к первоочередным направлениям для инвестиций ГП.

Согласно озвученным предприятием в мае 2016 года оценкам, с 2014 года ГП "Антонов" вкладывает в обновление фондов серийного завода порядка 25 млн грн ежегодно.

Вместе с тем, ключевым приоритетом для инвестиций определено импортозамещение: плановый объем инвестиций в программу импортозамещения на 2016-2019 гг., по данным ГП, оценивается примерно в 600 млн грн.

В условиях разрыва традиционной кооперации с РФ, к приоритетным проектам украинского разработчика отнесены новые транспортные Ан-132, Ан-178, Ан-188, реализуемые в широкой кооперации с западными компаниями-авиапроизводителями. Сертификация имеющей хорошие рыночные перспективы авиатехники планируется по европейским стандартам.

ГП "Антонов" ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

По данным предприятия, по итогам 2016 года финансовый результат до налогообложения ГП "Антонов" составил 205,83 млн грн, чистый доход - 3,64 млрд грн. Полный финансовый результат за 2016 год предприятие не озвучивало.