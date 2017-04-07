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Топливно-энергетический комплекс
НБУ отнес Финбанк к категории неплатежеспособных
19:39 07.04.2017 |
Национальный банк 7 апреля отнес Финбанк (Одесса) к категории неплатежеспособных.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
По результатам диагностического обследования Финбанка, проведенного по состоянию на 1 апреля 2016 года, правление Национального банка в октябре 2016 года утвердило необходимый объем докапитализации банка.
В свою очередь Финбанк подал в Национальный банк программу капитализации, предусматривающую выполнение ряда мер.
Как отмечает НБУ, по состоянию на 1 апреля 2017 года данные меры не были выполнены.
Таким образом, Финбанк не обеспечил представления в Национальный банк реалистической программы капитализации.
Сообщается, что Финбанк не представил в установленные сроки план мер по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства относительно операций со связанными с банком лицами.
"Непринятие банком и акционерами Финбанка запланированных мер привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашение заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формирования резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и уменьшению размера регулятивного капитала. Капитал банка приобрел отрицательное значение "-" 320 млн гривен. Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов. Также непогашение заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности Финбанка выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами", - прокомментировали в Нацбанке.
1 февраля акционерами Финбанка было принято решение о ликвидации банка и подан соответствующий пакет документов в Национальный банк.
Нацбанк сообщил банку о невозможности согласования ликвидации Финбанка по решению его владельцев в связи с несоответствием избранных председателя и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.
По данным Фонда гарантирования вкладов, 99% вкладчиков Финбанка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. гривен.
Общая гарантированная сумма возмещения составляет 2,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, крупнейшим акционером Финбанка является Александр Грановский, бизнес-партнер Бориса Кауфмана.
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