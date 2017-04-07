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Сделка по продаже Сбербанка не предусматривает денежной составляющей
10:27 07.04.2017 |
Сделка по продаже Сбербанка не предусматривает денежной составляющей между сторонами соглашения.
Об этом пишет российская "Новая газета", передают Українські Новини.
В сделке, как стало известно газете, отсутствует денежная составляющая - оплата состоится путем передачи активов.
Григорий Гусельников передаст Сбербанку России 98% акций российского "Вятка-банка".
Также в счет покупки предприниматель передаст Сбербанку РФ земельный участок в Московской области, гостиницы "Хилтон Екатеринбург" и "Хилтон Можайск", а также рефинансируемые кредиты на общую сумму 23,4 млн долларов.
"Вятка-банк", как пишет "Новая газета", является прямым конкурентом Сбербанка России в Кировской области.
Как сообщали Українські Новини, 23 марта Украина ввела сроком на 1 год санкции против пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка, ВТБ Банка, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка).
Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
27 марта Сбербанк РФ объявил о продаже дочернего в Украине Сбербанка консорциуму инвесторов Григорию Гусельникову и Саиду Гуцуриеву.
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