Сделка по продаже Сбербанка не предусматривает денежной составляющей между сторонами соглашения.

Об этом пишет российская "Новая газета", передают Українські Новини.

В сделке, как стало известно газете, отсутствует денежная составляющая - оплата состоится путем передачи активов.

Григорий Гусельников передаст Сбербанку России 98% акций российского "Вятка-банка".

Также в счет покупки предприниматель передаст Сбербанку РФ земельный участок в Московской области, гостиницы "Хилтон Екатеринбург" и "Хилтон Можайск", а также рефинансируемые кредиты на общую сумму 23,4 млн долларов.

"Вятка-банк", как пишет "Новая газета", является прямым конкурентом Сбербанка России в Кировской области.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Украина ввела сроком на 1 год санкции против пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка, ВТБ Банка, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка).

Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

27 марта Сбербанк РФ объявил о продаже дочернего в Украине Сбербанка консорциуму инвесторов Григорию Гусельникову и Саиду Гуцуриеву.