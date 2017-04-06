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Легковые автомобили в Украине в I кв. выпускал только "Еврокар"
15:34 06.04.2017 |
Производство легковых автомобилей в январе-марте 2017 года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", выросло на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,121 тыс. ед., при этом все автомобили по-прежнему выпущены производителем Skoda - ЧАО "Еврокар" (Закарпатская обл.).
По данным ассоциации, в первом квартале 2016 года также практически все легковые автомобили были выпущены "Еврокаром" - из 627 произведенных в Украине авто только 4 ед. были выпущены Запорожским автозаводом.
Таким образом, "Еврокар" за первый квартал текущего года нарастил производство на 80%.
В марте "Еврокар" выпустил 562 автомобиля, что в 2,2 раза превысило показатель марта-2016 года (252 ед., и почти во столько же - февраля 2017-го (259 ед.).
Таким образом, продолжает простаивать легковое производство на ЗАЗе и в корпорации "Богдан".
В то же время в январе-марте ЗАЗ выпустил 158 других автотранспортных средств, в том числе 153 коммерческих авто и пять автобусов (за тот же период 2016 года - только четыре легковых авто), из них в марте - 44 коммерческих и два автобуса.
Как информирует ассоциация, наивысшую динамику роста по итогам квартала продемонстрировало производство автобусов: их выпущено 169 ед. против 10 ед. за тот же период 2016 года.
В том числе 70 ед. произведены заводом "Черкасский автобус", 28 ед. - Часовоярским автобусным заводом, 35 ед. - Черниговским автозаводом корпорации "Эталон", пять - ЗАЗом (за тот же период 2016-го эти заводы не выпустили ни одного автобуса), 31 ед. - корпорацией "Богдан" (за три месяца 2016-го - 10 ед.).
При этом почти половина автобусов - 81 - выпущена в марте (за тот же месяц прошлого года - 5 ед.), в том числе 27 ед. - "Черкасским автобусом", 4 ед. - Часовоярским автобусным заводом, 19 ед. - Черниговским автозаводом и 2 ед. - ЗАЗом.
В статистике коммерческих автомобилей за январь-март 2017 года учтены только выпущенные ЗАЗом (153 ед.), тогда как в 2016-м это были автомобили КрАЗ (140 ед.).
В связи с этим ассоциация вновь напоминает, что ПАО "АвтоКрАЗ" перестало публиковать результаты производства с августа 2016 года, что искажает общую сравнительную статистику по коммерческим авто в Украине.
В целом за три месяца 2017 года в стране выпущено 1,443 тыс. автотранспортных средства (без учета автомобилей КрАЗ), в том числе 687 ед. - в марте (на 90% больше, чем в феврале).
Как сообщалось, в 2016 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов снизился на 64,2% - до 321 ед.
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